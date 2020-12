LIVE Biathlon, Staffetta Kontiolahti in DIRETTA: si comincia con Vittozzi in prima frazione (Di sabato 5 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.08 L’Italia schiera nell’ordine Lisa Vittozzi, Irene Lardschneider, Dorothea Wierer e Federica Sanfilippo. Realisticamente, con la condizione attuale, l’obiettivo è una top10. Una top5 rappresenterebbe un risultato insperato. 15.06 Attenzione anche all’Ucraina, Staffetta composta da ottime tiratrici. Possibile mina vagante la Bielorussia di Dzinara Alimbekava, schierata in prima frazione. 15.04 Francia (Bescond, Chevalier-Bouchet, Chloe Chevalier e Braisaz-Bouchet) e Germania (Hinz, Preuss, Hammerschmidt e Herrmann) sono molto solide e puntano con decisione al podio. 15.03 Per quanto visto nelle prime gare stagionali, la Svezia sembra difficilmente battibile. L’unica che può provare ad impensierire le scandinave è la Norvegia, a patto da ... Leggi su oasport (Di sabato 5 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.08 L’Italia schiera nell’ordine Lisa, Irene Lardschneider, Dorothea Wierer e Federica Sanfilippo. Realisticamente, con la condizione attuale, l’obiettivo è una top10. Una top5 rappresenterebbe un risultato insperato. 15.06 Attenzione anche all’Ucraina,composta da ottime tiratrici. Possibile mina vagante la Bielorussia di Dzinara Alimbekava, schierata in. 15.04 Francia (Bescond, Chevalier-Bouchet, Chloe Chevalier e Braisaz-Bouchet) e Germania (Hinz, Preuss, Hammerschmidt e Herrmann) sono molto solide e puntano con decisione al podio. 15.03 Per quanto visto nelle prime gare stagionali, la Svezia sembra difficilmente battibile. L’unica che può provare ad impensierire le scandinave è la Norvegia, a patto da ...

OA_Sport : LIVE Biathlon, Staffetta Kontiolahti in DIRETTA: si comincia con Vittozzi in prima frazione - OA_Sport : LIVE Biathlon, Staffetta femminile Kontiolahti in DIRETTA: sfida Norvegia-Svezia, Italia in gara con Wierer e Vitto… - zazoomblog : LIVE Biathlon Inseguimento Kontiolahti in DIRETTA: Johannes Boe è davanti dopo tre serie ma Samuelsson lo tallona.… - zazoomblog : LIVE Biathlon Inseguimento Kontiolahti in DIRETTA: Samuelsson batte Johannes Boe di testa e va a prendersi la vitto… - neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Kontiolahti per la prima staffetta della stagione: Norvegia e Svezia favorite, ma è lotta aperta per il podio #biat… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Biathlon LIVE Biathlon, Inseguimento Kontiolahti in DIRETTA: Samuelsson sigla l’impresa. Lukas Hofer 16° dopo un ottimo avvio OA Sport LIVE da Kontiolahti per l’Inseguimento maschile: Johannes va a caccia di Tarjei, è scontro al vertice in casa Bø

Alle 13:20 il via del primo Inseguimento della Coppa del Mondo 2020/21. Per l’Italia ci sarà il solo Lukas Hofer, che partirà con il pettorale 14 ...

LIVE Biathlon, Inseguimento Kontiolahti in DIRETTA: Lukas Hofer, credici! Rimonta possibile

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale dell’inseguimento maschile di Kontiolahti, valido come seconda prova della seconda tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2020/2021. Il programma di ...

Alle 13:20 il via del primo Inseguimento della Coppa del Mondo 2020/21. Per l’Italia ci sarà il solo Lukas Hofer, che partirà con il pettorale 14 ...Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale dell’inseguimento maschile di Kontiolahti, valido come seconda prova della seconda tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2020/2021. Il programma di ...