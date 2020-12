L’approccio digitale alla PCTO: il webinar gratuito di Educazione Digitale (Di sabato 5 dicembre 2020) EducazioneDigitale.it, la piattaforma dedicata a insegnanti e docenti della scuola italiana, desidera affrontare e avviare un confronto sul tema del mismatch formativo, con un evento Digitale giovedì 10 dicembre dalle 15.00 alle 16.00. In un panorama in continuo cambiamento, diffondere le nuove competenze professionali richieste sul mercato e incentivare una formazione costantemente aggiornata e qualificata è fondamentale. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 5 dicembre 2020).it, la piattaforma dedicata a insegnanti e docenti della scuola italiana, desidera affrontare e avviare un confronto sul tema del mismatch formativo, con un eventogiovedì 10 dicembre dalle 15.00 alle 16.00. In un panorama in continuo cambiamento, diffondere le nuove competenze professionali richieste sul mercato e incentivare una formazione costantemente aggiornata e qualificata è fondamentale. L'articolo .

