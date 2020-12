La giostra colorata delle regioni | ecco chi passa in zona arancione e gialla

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 5 dicembre 2020) Roma, 5 dic – La cabina di regia istituita tra Comitato tecnico-scientifico e ministero della Salute dovrebbe decidere, oggi, per il cambio di “colore” di numerose. Questo a seguito del miglioramentocurve epidemiologiche della seconda ondata, come riportato dal monitoraggio della scorsa settimana. ChiinLe più fortunate sono, in ordine alfabetico: Basilicata, Emilia-Romagna, Marche, Puglia e Umbria, le quali seguono Liguria e Sicilia già “promosse” pochi giorni fa. Tutte questedovrebbero, a partire da domani,re da. Pur mantenendo il coprifuoco (che è nazionale) dalle 22 alle 5 e altre misure, saranno però consentiti gli ...