Italo Cucci sul caso Suarez: "Se non era la Juve nessuno ne parlava"

Italo Cucci difende la Juventus

Italo Cucci, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TMW in merito al caso Suarez prendendo le difese della Juventus.

