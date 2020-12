Inter | Conte | “Lukaku è un giocatore da football americano ed è determinante”

Leggi su itasportpress

(Di domenica 6 dicembre 2020) Terza vittoria consecutiva in Serie A (la quarta considerando anche il successo in Champions League contro il Borussia Mönchengladbach) per l'di Antonio, che fa suo l'anticipo della 10^ giornata battendo 3-1 il Bologna grazie al gol di Lukaku e alla doppietta di un super Achraf Hakimi. Questa l'analisi del tecnico nerazzurro al termine della partita: "L'si è comportata da grande squadra, anche se il gol del 2-1 è arrivato in maniera inaspettata e avremmo potuto fare meglio perché ci è già capitato di tenere aperte delle partite che stavamo dominando. A luglio ci è già capitato di vivere una brutta giornata contro il Bologna, perdendo 2-1 in superiorità numerica e dopo aver sbagliato un rigore. Oggi però siamo stati determinati e attenti, abbiamo avuto massimo rispetto per il Bologna, memori anche di quanto successo ...