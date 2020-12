In 11 per la festa in casa: maxi multa di 5280 euro (Di sabato 5 dicembre 2020) Ignazio Riccio I militari sono intervenuti in via Largo Caldera poco prima di mezzanotte, in seguito a una chiamata da parte di alcuni vicini di casa, infastiditi per il fracasso provocato dai festanti Il Veneto è una delle regioni italiane maggiormente colpite dalla pandemia da Coronavirus. Nelle ultime ventiquattr’ore i casi di persone positive al Covid-19 hanno raggiunto cifre alte, tanto da superare anche la Lombardia. Nonostante l’allarme sui nuovi contagi, sono tanti i cittadini che continuano a trasgredire le norme emanate per contenere la diffusione del virus. Ieri sera c’è stato un blitz dei carabinieri in un appartamento privato di Verona, dove era in corso una festa a cui partecipavano undici persone. Tra balli, con musica ad alto volume, e giochi gli ospiti hanno disatteso tutte le disposizioni previste dal ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 5 dicembre 2020) Ignazio Riccio I militari sono intervenuti in via Largo Caldera poco prima di mezzanotte, in seguito a una chiamata da parte di alcuni vicini di, infastiditi per il fracasso provocato dainti Il Veneto è una delle regioni italiane maggiormente colpite dalla pandemia da Coronavirus. Nelle ultime ventiquattr’ore i casi di persone positive al Covid-19 hanno raggiunto cifre alte, tanto da superare anche la Lombardia. Nonostante l’allarme sui nuovi contagi, sono tanti i cittadini che continuano a trasgredire le norme emanate per contenere la diffusione del virus. Ieri sera c’è stato un blitz dei carabinieri in un appartamento privato di Verona, dove era in corso unaa cui partecipavano undici persone. Tra balli, con musica ad alto volume, e giochi gli ospiti hanno disatteso tutte le disposizioni previste dal ...

Fra venti giorni sarà Natale: da sempre la Festa da passare in famiglia e con la famiglia. E quest'anno? Davanti a periodi tragici come quello che tutti stiamo vivendo come avere speranza di un domani ...

Fra venti giorni sarà Natale: da sempre la Festa da passare in famiglia e con la famiglia. E quest’anno? Davanti a periodi tragici come quello che tutti stiamo vivendo come avere speranza di un domani ...

Fra venti giorni sarà Natale: da sempre la Festa da passare in famiglia e con la famiglia. E quest'anno? Davanti a periodi tragici come quello che tutti stiamo vivendo come avere speranza di un domani ...