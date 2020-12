Guasti per la neve: bus al posto dei treni e disagi fra Varese e Milano (Di sabato 5 dicembre 2020) Questa mattina, a causa dei danni provocati dalla neve nel Varesotto, tutti i treni della linea Varese-Laveno Mombello e Milano sono stati sostituiti da autobus, dalle 6 a mezzogiorno. “Disservizio è una parola troppo onorevole”. Così sui social vengono commentati i notevoli disagi sulle linee ferroviarie seguiti alla nevicata di ieri. Dalle 12 alle 21 td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di sabato 5 dicembre 2020) Questa mattina, a causa dei danni provocati dallanel Varesotto, tutti idella linea-Laveno Mombello esono stati sostituiti da autobus, dalle 6 a mezzogiorno. “Disservizio è una parola troppo onorevole”. Così sui social vengono commentati i notevolisulle linee ferroviarie seguiti alla nevicata di ieri. Dalle 12 alle 21 td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

virginiaraggi : Presto torneranno a circolare in strada nuovi furgoni per il pronto intervento sui nostri autobus Atac. Dieci “offi… - teatrolafenice : ?? Un po' di musica pensiamo non guasti mai.. ascoltiamo un estratto dall'Adagio della Sonata K. 570 di Mozart, inte… - ilNotiziarioInd : Guasti per la neve: bus al posto dei treni e disagi fra Varese e Milano - cassandra0010 : @FASTWEB Ci sono guasti per il maltempo a Milano ora? Non c è linea! - marrkino : La realtà di oggi impone di “prendere atto che il Paese si muove in condizioni a troppo alto rischio per non presup… -

Ultime Notizie dalla rete : Guasti per Maltempo, vandalismi, incidenti e guasti: giornata campale sulle linee di Trenord ilSaronno Ospedale di Locri, macchine guaste e il reparto di Gastroenterologia chiude

Impossibile da giorni eseguire gli esami diagnostici: «Non abbiamo strumenti per effettuare nemmeno gastroscopie o colonscopie in urgenza». La Uil punta il dito contro l'Asp: «Chiediamo giustizia» ...

Lo sfogo del sindaco: “La mancanza della luce è un problema ma non è ancora la fine del mondo. Un po’ di pazienza per favore”

Ieri sera in tarda serata la situazione è tornata alla normalità a San Francesco, Becca e nelle frazioni "di là" del Quargnasca. Rimangono ancora non illuminate alcune famiglie a Frazione Mornengo. Ho ...

Impossibile da giorni eseguire gli esami diagnostici: «Non abbiamo strumenti per effettuare nemmeno gastroscopie o colonscopie in urgenza». La Uil punta il dito contro l'Asp: «Chiediamo giustizia» ...Ieri sera in tarda serata la situazione è tornata alla normalità a San Francesco, Becca e nelle frazioni "di là" del Quargnasca. Rimangono ancora non illuminate alcune famiglie a Frazione Mornengo. Ho ...