GF Vip, Signorini nella bufera: Gregoraci favorita? (Di sabato 5 dicembre 2020) Dopo la puntata di ieri il popolo del web si è scagliato contro Alfonso Signorini e contro i profili social del Grande Fratello. Secondo il pubblico, infatti, il trattamento riservato alla Gregoraci per convincerla a restare sarebbe stato fuoriluogo e di favore. Ieri sera i vipponi della Casa hanno deciso se rimanere o meno nel gioco. Quasi tutti sono rimasti, per la gioia degli autori e di Signorini

Donatel12257315 : @GFVIP_Official che lecchinaggio da parte di Signorini Prim con la gregoraci poi con la mallo..... La decisione o S… - Italia_Notizie : Grande Fratello Vip, Giulia Salemi rimproverata in diretta da Alfonso Signorini. E i social non perdonano il condut… - VerreLuciano : >>> BOTTE IN TV: VINCONO I... TARDONI <<< L'AUDITEL NON PERDONA: ANTONELLA CLERICI CON IL SUO NUOVO “THE VOICE SEN… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, la telefonata nella notte: Dayane Mello, un clamoroso colpo di scena e Signorini spiazzato - infoitcultura : Gf Vip 2020: Signorini chiede a Gregoraci a restare | Il meglio e il peggio -