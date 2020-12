Firenze: Arno in piena, ma per fortuna solo al primo livello di guardia (Di domenica 6 dicembre 2020) Toscana ancora zona rossa, oggi 5 dicembre, ma Arno a livello di guardia con codice arancione. A Firenze il fiume ha fato registrare una bella piena, piena ma senza effettive criticità. Dopo le piogge della notte e di buona parte della giornata, ha superato il primo livello di guardia alla stazione di controllo degli Uffizi Leggi su firenzepost (Di domenica 6 dicembre 2020) Toscana ancora zona rossa, oggi 5 dicembre, madicon codice arancione. Ail fiume ha fato registrare una bellama senza effettive criticità. Dopo le piogge della notte e di buona parte della giornata, ha superato ildialla stazione di controllo degli Uffizi

