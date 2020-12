F1 | Daniil Kvyat | “Sono molto contento per come è andata oggi”

Leggi su oasport

(Di sabato 5 dicembre 2020)ha espresso la propria opinione al termine delle qualifiche del Gran Premio di Sakhir, penultimo atto del Mondiale di F1 2020. Il russo di casa AlphaTauri ha chiuso al sesto posto la Q3 con il crono di 53.906 e scatterà alle spalle del messicano Sergio Perez (Racing Point). Il compagno di box del francese Pierre Gasly èdel risultato ed è ottimista per la competizione di domani, consapevole di poter puntare su un buon passo gara:ha affermato ai microfoni della propria formazione:peroggi, direi che è stata la mia miglior qualifica dell’anno. All’inizio era tutto più complicato per via del traffico. Ho fatto un giro davvero pulito e sono orgoglioso della mia guida. Domani ...