Elisa De Panicis infrange il dpcm: scandalo per la festa dell'influencer in un locale milanese (Di sabato 5 dicembre 2020) Scoppia la polemica su Elisa De Panicis, l'influencer e modella che è stata anche una tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 4: la ragazza ha infatti organizzato la festa di compleanno in un noto locale milanese con tanto di invitati e festeggiamenti sfrenati, completamente incurante del dpcm. Ecco che cosa ha detto a sua L'articolo proviene da Leggilo.org.

sonoingenua_ : Comunque mi sembra che i followers spagnoli, l’anno scorso non si siano cagati di striscio Ivan Gonzales e Elisa de… - LadyNews_ : #ElisaDePanicis festeggia il compleanno con le amiche in pieno lockdown: è polemica - vittorio83101 : La colpa è di #berlusconi che gli dà importanza e visibilità. In un paese normale non si parla della festa buttando… - IncontriClub : Festa Elisa de Panicis, Mila Suarez: “Non abbiamo aggirato le regole del Covid. Tutto era in regola” (video)… - PADANO_LIBERO : @trash_italiano Anche se in rirardo, tanti tanti auguri. Elisa De Panicis e Mila Suarez libere. -