DIRETTA Inter-Bologna | segui la partita LIVE

Leggi su serieanews

(Di sabato 5 dicembre 2020) Terzo ed ultimo anticipo di Serie A in programma alle 20.45, per l’di Conte arriva la prova tra le mura amiche contro il. Dopo la vittoria in Champions League contro il Borussia M’Gladbach, per l’di Conte l’imperativo è ripetersi anche in campionato. Dopo le vittorie contro Torino e Sassuolo, la squadra nerazzurra Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.