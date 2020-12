Conte sul Real Madrid: “Non posso pensare che scenda in campo per pareggiare” (Di domenica 6 dicembre 2020) Intervenuto a Sky, nel dopo partita di Inter-Bologna, Antonio Conte è stato interpellato a proposito del prossimo turno di Champions: “Il Real Madrid? Parliamo di squadre talmente blasonate che non posso pensare che scendano in campo pensando di pareggiare. È una delle squadre migliori al mondo, una squadra che rischia di uscire dalla Champions. Dobbiamo pensare a noi e a essere padroni del nostro destino. La mia speranza è che vincendo andremo avanti. Anche lo Shakhtar è in ballo per la qualificazione, non dobbiamo avere rimpianti“. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 6 dicembre 2020) Intervenuto a Sky, nel dopo partita di Inter-Bologna, Antonioè stato interpellato a proposito del prossimo turno di Champions: “Il? Parliamo di squadre talmente blasonate che noncheno inpensando di pareggiare. È una delle squadre migliori al mondo, una squadra che rischia di uscire dalla Champions. Dobbiamoa noi e a essere padroni del nostro destino. La mia speranza è che vincendo andremo avanti. Anche lo Shakhtar è in ballo per la qualificazione, non dobbiamo avere rimpianti“. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

borghi_claudio : Ricordiamo il NULLA delle comunicazioni effettuate dai governi con il Parlamento per quanto riguarda riforma del ME… - Maumol : #Conte: “Non cadrò sul Mes, l’Italia approverà la riforma. Rimpasto no, confronto sì” | Rep - HuffPostItalia : Renzi: 'Se va sotto sul Mes, Conte dovrebbe dimettersi' - clikservernet : Conte sul Real Madrid: “Non posso pensare che scenda in campo per pareggiare” - Noovyis : (Conte sul Real Madrid: “Non posso pensare che scenda in campo per pareggiare”) Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : Conte sul Su Mes incognita M5s, Renzi alza posta Recovery Agenzia ANSA Conte: "Hakimi sta crescendo, Lukaku è un diamante grezzo"

Con queste parole il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, dopo la vittoria per 3-1 sul Bologna sull'ottima prestazione di Achraf Hakimi, autore di due gol e di una prestazione convincente a San Siro, e ...

Tutte le fake news sui migranti che portano il Covid-19: #1 Non è stata (solo) la destra a diffonderle

Che ci sia una correlazione tra immigrazione irregolare e Covid-19 è una bufala, così come lo è che a diffondere la notizia siano state le destre. Procediamo con ordine. I dati dimostrano che i migran ...

Con queste parole il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, dopo la vittoria per 3-1 sul Bologna sull'ottima prestazione di Achraf Hakimi, autore di due gol e di una prestazione convincente a San Siro, e ...Che ci sia una correlazione tra immigrazione irregolare e Covid-19 è una bufala, così come lo è che a diffondere la notizia siano state le destre. Procediamo con ordine. I dati dimostrano che i migran ...