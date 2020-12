Campania, in calo il tasso dei positivi (8,1%): i nuovi casi sono 1.521 (Di sabato 5 dicembre 2020) L’Unità di Crisi della Regione Campania ha diffuso il bollettino odierno relativo a positivi, guariti e deceduti per coronavirus. I nuovi casi sono 1.521, di cui 1.383 asintomatici e 138 con sintomi, a fronte di 18.636 tamponi processati. Si registrano 55 deceduti, di cui 15 negli ultimi due giorni e 40 morti in precedenza ma registrati ieri. I guariti sono 1.961. La situazione posti letto: 165 posti occupati in terapia intensiva su 656; 1.558 posti occupati in degenza ordinaria su 3.160. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 5 dicembre 2020) L’Unità di Crisi della Regioneha diffuso il bollettino odierno relativo a, guariti e deceduti per coronavirus. I1.521, di cui 1.383 asintomatici e 138 con sintomi, a fronte di 18.636 tamponi processati. Si registrano 55 deceduti, di cui 15 negli ultimi due giorni e 40 morti in precedenza ma registrati ieri. I guariti1.961. La situazione posti letto: 165 posti occupati in terapia intensiva su 656; 1.558 posti occupati in degenza ordinaria su 3.160. L'articolo ilNapolista.

