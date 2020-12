Calano i ricoveri ma tornano a salire i contagi. Solo ieri altri 814 decessi (Di sabato 5 dicembre 2020) Torna a salire il tasso di positività arrivato all'11,3% quando il giorno prima era del 10,2%. In crescita anche il numero dei contagi sopra i 24mila nuovi positivi. in calo invece i ricoveri e le ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 5 dicembre 2020) Torna ail tasso di positività arrivato all'11,3% quando il giorno prima era del 10,2%. In crescita anche il numero deisopra i 24mila nuovi positivi. in calo invece ie le ...

Agenzia_Ansa : #Covid, in Italia 24.099 nuovi casi , 814 le vittime. Calano i ricoveri e le terapie intensive. Sale il rapporto p… - AmoBergamo : #Bergamo A Bergamo 242 casi in più. In Lombardia continua il calo dei pazienti ricoverati - CorriereAlpi : Gli ospedali restano pieni, anche se calano lievemente i ricoveri (da 189 a 180). Sospesi i drive-in per l’allerta… - luciascarpelli : RT @qn_lanazione: Covid, Toscana da rossa ad arancione. I dati: rialzo dei contagi, calano i ricoveri / LIVE - Nazione_Firenze : RT @qn_lanazione: Covid, Toscana da rossa ad arancione. I dati: rialzo dei contagi, calano i ricoveri / LIVE -

Ultime Notizie dalla rete : Calano ricoveri Calano ricoveri e casi attivi, ma altri 85 morti Agenzia ANSA Ospedali modenesi: i ricoveri frenano in provincia Il 36% dei pazienti è under 60

la situazione Il 36% delle persone ricoverate per Covid al Policlinico e all’ospedale di Baggiovara ha meno di 60 anni di età. Un dato leggermente superiore a quello della primavera scorsa, quando gli ...

Covid, Campania in zona arancione: ma gli indici dicono giallo

L’indice di contagiosità della regione è calato a 0,74 e il risultato finale complessivo della valutazione dei parametri indica un «rischio basso» ...

la situazione Il 36% delle persone ricoverate per Covid al Policlinico e all’ospedale di Baggiovara ha meno di 60 anni di età. Un dato leggermente superiore a quello della primavera scorsa, quando gli ...L’indice di contagiosità della regione è calato a 0,74 e il risultato finale complessivo della valutazione dei parametri indica un «rischio basso» ...