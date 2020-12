Ariadna Romero, ex di Pierpaolo Pretelli, parla di Elisabetta Gregoraci: fan sorpresi (Di sabato 5 dicembre 2020) Dopo mesi di silenzio, l’ex compagna di Pierpaolo Pretelli e madre di suo figlio, Ariadna Romero, si è finalmente lasciata andare ad una confessione decisamente interessante. L’ex volto noto dell’Isola dei famosi, rispondendo ad una serie di domande attraverso le Instagram Stories, ha rivelato ai fan cosa pensa di Elisabetta Gregoraci e delle sue scelte nei confronti di Pierpaolo. A quanto pare la bella Ariadna sembrerebbe approvare in pieno la scelta della Gregoraci. Anche lei da mamma non inizierebbe una storia d’amore sotto i riflettori. Dunque proteggere i loro figli dal gossip sembrerebbe essere il loro ideale. Una chiacchierata quella di Ariadna su Instagram che ha sorpreso i fan: «Che grande donna e che ... Leggi su urbanpost (Di sabato 5 dicembre 2020) Dopo mesi di silenzio, l’ex compagna die madre di suo figlio,, si è finalmente lasciata andare ad una confessione decisamente interessante. L’ex volto noto dell’Isola dei famosi, rispondendo ad una serie di domande attraverso le Instagram Stories, ha rivelato ai fan cosa pensa die delle sue scelte nei confronti di. A quanto pare la bellasembrerebbe approvare in pieno la scelta della. Anche lei da mamma non inizierebbe una storia d’amore sotto i riflettori. Dunque proteggere i loro figli dal gossip sembrerebbe essere il loro ideale. Una chiacchierata quella disu Instagram che ha sorpreso i fan: «Che grande donna e che ...

