Alex Schwazer | “Sogno le Olimpiadi 2021 Combatto contro un’ingiustizia I miei tempi…”

(Di sabato 5 dicembre 2020) Un paio di giorni fa la Procura della Repubblica di Bolzano ha inviato la richiesta di archiviazione del caso. Il GIP si pronuncerà nelle prossime settimane e, nel caso in cui decidesse di accogliere la richiesta e di non rimandare l’atleta a giudizio, allora potrebbe davvero iniziare una nuova vita per. Il Campione Olimpico di Pechino 2008 attende il pronunciamento definitivo da parte di Walter Pelino e, nel caso di archiviazione, potrebbe iniziare a dedicarsi alla sua seconda battaglia: tentare di dimostrare la propria innocenza e che la positività al doping riscontrata il 1° gennaio 2016 è stata frutto di una manipolazione. L’altoatesino compirà 36 anni il prossimo 26 dicembre e al momento risulta squalificato fino al 2024 (gli è stato inflitto uno stop di otto anni). Stando così le cose ...