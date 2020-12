Zampa: “Dal Cts una circolare su visite a famigliari in strutture per disabilità fisiche o psichiche” (Di venerdì 4 dicembre 2020) ROMA – “Il Comitato Tecnico Scientifico ha approvato una circolare che regola l’accesso dei familiari delle persone con disturbi mentali, con disabilita’ fisiche, psichiche e sensoriali nelle strutture residenziali loro dedicate. Un documento, dunque, che riconosce il diritto alle relazioni affettive senza mettere in discussione la sicurezza e la salute”. È quanto dichiara in una nota la Sottosegretaria di Stato alla Salute Sandra Zampa. “La sofferenza emotiva e relazionale legata alla pandemia e alle misure predisposte per contenerla ha certamente impattato negativamente sulla salute e sul benessere delle persone con disturbi mentali e con disabilita’ fisiche, psichiche e sensoriali, ospiti in strutture residenziali, provocando vere e proprie sindromi da abbandono- spiega Zampa– In questa congiuntura anche i familiari hanno dovuto affrontare la distanza dal proprio caro e la conseguente difficolta’ ad offrire sostegno e supporto affettivo in un momento particolarmente difficile. Nell’attuale fase emergenziale, al fine di preservare il benessere psicosociale degli ospiti e dei familiari, occorre assicurare che le visite siano effettuate e che avvengano in sicurezza prevedendo adeguati dispositivi di protezione e adeguate condizioni ambientali evitando, laddove possibile, la sospensione di tutti i contatti con l’esterno”, aggiunge Zampa. Leggi su dire (Di venerdì 4 dicembre 2020) ROMA – “Il Comitato Tecnico Scientifico ha approvato una circolare che regola l’accesso dei familiari delle persone con disturbi mentali, con disabilita’ fisiche, psichiche e sensoriali nelle strutture residenziali loro dedicate. Un documento, dunque, che riconosce il diritto alle relazioni affettive senza mettere in discussione la sicurezza e la salute”. È quanto dichiara in una nota la Sottosegretaria di Stato alla Salute Sandra Zampa. “La sofferenza emotiva e relazionale legata alla pandemia e alle misure predisposte per contenerla ha certamente impattato negativamente sulla salute e sul benessere delle persone con disturbi mentali e con disabilita’ fisiche, psichiche e sensoriali, ospiti in strutture residenziali, provocando vere e proprie sindromi da abbandono- spiega Zampa– In questa congiuntura anche i familiari hanno dovuto affrontare la distanza dal proprio caro e la conseguente difficolta’ ad offrire sostegno e supporto affettivo in un momento particolarmente difficile. Nell’attuale fase emergenziale, al fine di preservare il benessere psicosociale degli ospiti e dei familiari, occorre assicurare che le visite siano effettuate e che avvengano in sicurezza prevedendo adeguati dispositivi di protezione e adeguate condizioni ambientali evitando, laddove possibile, la sospensione di tutti i contatti con l’esterno”, aggiunge Zampa.

enpaonlus : Nuova vita per Kavaan, l’elefante “più solo al mondo” liberato e trasferito dal Pakistan alla Cambogia - PeppeFive : RT @MediasetTgcom24: Zampa: 'Dal 20 dicembre vietati gli spostamenti tra Regioni' #sandrazampa - mr_myro : @anydaydude Ma zampa d'elefante o baggy? Comunque entrambi vietati per decoro dal 2001 circa ?? - Animal_Genocide : #palermo, #sicilia: Addio a Lallina: non ce l’ha fatta la cagnolina epilettica abbandonata in una busta della spesa… - ioannes__ : Compri un piccione viaggiatore e glielo leghi alla zampa così lo porta lui al diretto interessato/diretta interessa… -

Ultime Notizie dalla rete : Zampa “Dal Serie C, Potenza-Casertana: quote, pronostico e probabili formazioni Forza Napoli