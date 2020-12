"Una sola notte di fuoco". Conferma pazzesca dalla Panicucci: il nome del vip che con Elisabetta Gregoraci... terremoto di gossip (Di venerdì 4 dicembre 2020) A Mattino 5 di Federica Panicucci, si parla ancora di Elisabetta Gregoraci, concorrente del Grande Fratello Vip. Si parla dell'ultimo gossip: pare che in passato, la ex di Flavio Briatore, abbia avuto un breve flirt con Filippo Nardi, che a sua volta sta per entrare nella casa del GfVip. E dalla Panicucci, a svelare un dettaglio succoso su questo intreccio, ci pensa il paparazzo Andrea Franco Alajmo, che ha svelato di aver sentito al telefono Nardi. Dunque il paparazzo ha Confermato che Nardi e la Gregoraci avrebbero avuto un incontro di una sola notte, 15 anni fa. Dunque, Alajmo ha riferito cosa gli ha detto Nardi al telefono: "Molto elegantemente ha detto che non vuole parlare, non si parla e non parlerà mai delle ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 4 dicembre 2020) A Mattino 5 di Federica, si parla ancora di, concorrente del Grande Fratello Vip. Si parla dell'ultimo: pare che in passato, la ex di Flavio Briatore, abbia avuto un breve flirt con Filippo Nardi, che a sua volta sta per entrare nella casa del GfVip. E, a svelare un dettaglio succoso su questo intreccio, ci pensa il paparazzo Andrea Franco Alajmo, che ha svelato di aver sentito al telefono Nardi. Dunque il paparazzo hato che Nardi e laavrebbero avuto un incontro di una, 15 anni fa. Dunque, Alajmo ha riferito cosa gli ha detto Nardi al telefono: "Molto elegantemente ha detto che non vuole parlare, non si parla e non parlerà mai delle ...

ZZiliani : Il calcio italiano è quella cosa per cui danno partita persa a un club che obbedisce a una direttiva sanitaria e d… - XFactor_Italia : Una sola parola per l'esibizione di @naipnaipnaip: magica! Sapete tutti qual è la “mononota” vero? #XF2020 - SkyItalia : Una foto che da sola spiega meglio di tutte le parole possibili l'intensità dell'esibizione di @naipnaipnaip.… - LadySoderstrom : @torradismo1 Para una sola persona me basto sola. ?? - jetblackheartW : RT @sherlockify: Caro Babbo Natale, ho una sola richiesta da fare -

Ultime Notizie dalla rete : Una sola Our Voice e Antimafia, una sola voce per la causa palestinese Antimafia Duemila "Una sola notte di fuoco". Conferma pazzesca dalla Panicucci: il nome del vip che con Elisabetta Gregoraci... terremoto di gossip

A Mattino 5 di Federica Panicucci , si parla ancora di Elisabetta Gregoraci , concorrente del Grande Fratello Vip . Si parla dell'ultimo ...

Non una ma dieci capitali della cultura, asse Trapani-Cerveteri

Non una ma dieci capitali della cultura per il 2022. E’ su questo che le dieci città italiane in lizza per essere proclamate capitale della cultura nel 2022, stanno lavorando. La proposta, affatto per ...

A Mattino 5 di Federica Panicucci , si parla ancora di Elisabetta Gregoraci , concorrente del Grande Fratello Vip . Si parla dell'ultimo ...Non una ma dieci capitali della cultura per il 2022. E’ su questo che le dieci città italiane in lizza per essere proclamate capitale della cultura nel 2022, stanno lavorando. La proposta, affatto per ...