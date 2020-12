Sci Alpino, le azzurre verso i superG di St. Moritz. Brignone: “Finalmente le gare veloci”; Goggia: “Sono una sciatrice diversa” (Di venerdì 4 dicembre 2020) Sta per arrivare il fine settimana dedicato al superG femminile di Coppa del Mondo a St. Moritz, un doppio appuntamento che si preannuncia molto spettacolare e avvincente. La vera grande incognita sarà il meteo che potrebbe regalare brutte sorprese alle atlete. Le azzurre in gara saranno ben nove: Marta Bassino, Federica Brignone, Elena Curtoni, Sofia Goggia, Francesca Marsaglia, Roberta Melesi, Laura Pirovano, Nadia Delago, Verena Gasslitter. Come al solito molto fiduciosa Federica Brignone che potrà mettere in mostra tutte le sue qualità dopo aver sofferto in slalom: “Finalmente iniziano le gare veloci, quest’anno arriviamo da un ottimo lavoro svolto fra estate e autunno a Cervinia, forse avrei voluto fare qualcosina in più negli ultimi giorni, ma le ... Leggi su oasport (Di venerdì 4 dicembre 2020) Sta per arrivare il fine settimana dedicato alfemminile di Coppa del Mondo a St., un doppio appuntamento che si preannuncia molto spettacolare e avvincente. La vera grande incognita sarà il meteo che potrebbe regalare brutte sorprese alle atlete. Lein gara saranno ben nove: Marta Bassino, Federica, Elena Curtoni, Sofia, Francesca Marsaglia, Roberta Melesi, Laura Pirovano, Nadia Delago, Verena Gasslitter. Come al solito molto fiduciosa Federicache potrà mettere in mostra tutte le sue qualità dopo aver sofferto in slalom:iniziano leveloci, quest’anno arriviamo da un ottimo lavoro svolto fra estate e autunno a Cervinia, forse avrei voluto fare qualcosina in più negli ultimi giorni, ma le ...

