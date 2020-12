“Ronaldo, vieni che siamo in difficoltà col Benevento”: il cartoon degli Autogol (VIDEO) (Di venerdì 4 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“Cristiano, siamo un po’ in difficoltà con il Benevento, puoi raggiungerci?”. A trasformare in cartoon la telefonata immaginaria tra Pirlo e Ronaldo sono stati Gli Autogol che nella loro ultima produzione si sono soffermati sull’assenza del campione portoghese nella trasferta del Ciro Vigorito, costata cara alla Vecchia Signora. Il risultato è un corto di animazione tutto da godere con tanto di dettagli sullo scenario. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 4 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“Cristiano,un po’ incon il Benevento, puoi raggiungerci?”. A trasformare inla telefonata immaginaria tra Pirlo e Ronaldo sono stati Gliche nella loro ultima produzione si sono soffermati sull’assenza del campione portoghese nella trasferta del Ciro Vigorito, costata cara alla Vecchia Signora. Il risultato è un corto di animazione tutto da godere con tanto di dettagli sullo scenario. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Sicilianodoc7 : vieni alla @juventusfc #juventus, @Cristiano #Ronaldo e @mdeligt_04 #deligt ti aspettano - liwsemue : @Roxas_223 Aiuto potrebbe valere lo stesso discorso per Bernardeschi allora. Sei alla Juve, hai 20 anni, purtroppo… - gercci1 : RT @Domenico1oo777: @romeoagresti RONALDO...AMICO MIO...VUOI RIPOSARE UNA PARTITA?OK...MA VIENI IN PANCHINA PERCHE' COME A LA SPEZIA STAVAM… - Tomele03 : @erraioo Quindi mi vieni incontro,sono troppo Ronaldo dipendenti poi se lui decide di non giocare - Fortuna94296772 : RT @22Alex87JUVE: Se sei Ronaldo dipendente te la cerchi. Come pensavo, abbiamo fatto la fine di Lecce. Ne parlavo oggi. Cristiano andava i… -

Ultime Notizie dalla rete : “Ronaldo vieni «Messi ha già scelto, andrà all'Inter» Ticinonline