Recensione iPhone 12 Mini | compatto e costoso È anche valido?

Leggi su pantareinews

(Di venerdì 4 dicembre 2020)12, piccolo, mae non tanto potente. Spero che alle soglie del 2021 i consumatori siano diventati un po’ più esperti rispetto al passato e che non si facciano abbagliare dal marketing. La nuova serie di2020 è costituita da quattro device, molto diversi tra loro e non solo per le dimensioni che hanno come primo e palese effetto dotazioni di pacchi batteria differenti. Le dimensioni delsono fantastiche, lo smartphone Apple è maneggevole, leggero e si tiene con una mano, ma c’èaltro di notevole?12: specifiche, unboxing e prime impressioni del piccolo Apple Modello testato:12con 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna non ...