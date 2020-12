Operai Whirlpool in presidio davanti all’ambasciata americana a Napoli

Leggi su dire

(Di venerdì 4 dicembre 2020) NAPOLI – In presidio davanti all’ambasciata americana di Napoli gli operai Whirlpool aspettano un incontro con la console Usa Mary Avery per chiederle di “intervenire per rappresentare – si legge in una lettera – quanto sia un duro colpo dato al Mezzogiorno” la chiusura dello stabilimento di via Argine.