Oggi in tv, tutta la programmazione di venerdì 4 dicembre (Di venerdì 4 dicembre 2020) venerdì 4 dicembre: cosa ci aspetta questa sera in tv? La battaglia degli ascolti tra il servizio pubblico e Mediaset questa sera vedrà sul ring 2 pesi massimi. Rai 1 schiera il talent condotto da Antonella Clerici The Voice Senior. Su Canale 5 torna il doppio appuntamento con il GF Vip. Ma ecco tutta la programmazione canale per canale. I programmi in onda sulla Rai Dopo il successo della prima puntata, che ha conquistato quasi 4 milioni e mezzo di telespettatori, su Rai 1 va in onda la 2ª puntata del talent over 60 The Voice Senior. Per Antonella Clerici, che ha definito il boom di ascolti dell’esordio un successo inaspettato, la serata verrà ‘disturbata’ dal ritorno del Grande Fratello Vip. Sarà battaglia a colpi di share! Su Rai 2 va in onda un episodio del telefilm S.W.A.T. intitolato Uno di noi. Alle ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 4 dicembre 2020): cosa ci aspetta questa sera in tv? La battaglia degli ascolti tra il servizio pubblico e Mediaset questa sera vedrà sul ring 2 pesi massimi. Rai 1 schiera il talent condotto da Antonella Clerici The Voice Senior. Su Canale 5 torna il doppio appuntamento con il GF Vip. Ma eccolacanale per canale. I programmi in onda sulla Rai Dopo il successo della prima puntata, che ha conquistato quasi 4 milioni e mezzo di telespettatori, su Rai 1 va in onda la 2ª puntata del talent over 60 The Voice Senior. Per Antonella Clerici, che ha definito il boom di ascolti dell’esordio un successo inaspettato, la serata verrà ‘disturbata’ dal ritorno del Grande Fratello Vip. Sarà battaglia a colpi di share! Su Rai 2 va in onda un episodio del telefilm S.W.A.T. intitolato Uno di noi. Alle ...

ItalianAirForce : Per la 1^ volta assieme in tutta la loro potenza! Missione addestrativa di #oggi: un F-35A ed un F-35B dell’… - francescacheeks : Oggi è il #WorldAIDSDay, giornata mondiale contro l'AIDS. Quello che stiamo vivendo richiama quotidianamente tutta… - BeppeSala : Oggi a Palazzo Marino bandiera civica a mezz'asta in segno di lutto per le vittime di femminicidio, iniziativa lanc… - zazoomblog : Oggi in tv tutta la programmazione di venerdì 4 dicembre - #tutta #programmazione #venerdì - Chenesso1 : Donzelli avrà sicuramente un buon medico. Io da bambino e tutta l'adolescenza ho avuto un medico di famiglia zombie… -

Ultime Notizie dalla rete : Oggi tutta Acate, Vittoria e Comiso: da oggi zone gialle come tutta la Sicilia ragusah24.it Dpcm di dicembre, coprifuoco esteso a Capodanno. “Feste solo con i conviventi”. Ecco che cosa si può e non si può fare

Roma – Chi pensava che il pressing dei governatori e dell'ala "permissivista" della maggioranza allentasse la stretta di Natale rimarrà deluso. Perché il Dpcm firmato Conte non concede nulla a chi vol ...

Coronavirus in Italia, ultime notizie. Conte firma il nuovo Dpcm. Arcuri: 'Un italiano su 36 è stato contagiato'

Di seguito tutte le ultime notizie sul Coronavirus in Italia di oggi, venerdì 4 dicembre 2020, aggiornate in tempo reale. Ore 07.44 Arcuri: Un italiano su 36 è stato contagiato. Vaccino? Complicato se ...

Roma – Chi pensava che il pressing dei governatori e dell'ala "permissivista" della maggioranza allentasse la stretta di Natale rimarrà deluso. Perché il Dpcm firmato Conte non concede nulla a chi vol ...Di seguito tutte le ultime notizie sul Coronavirus in Italia di oggi, venerdì 4 dicembre 2020, aggiornate in tempo reale. Ore 07.44 Arcuri: Un italiano su 36 è stato contagiato. Vaccino? Complicato se ...