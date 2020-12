Oggi in tv, tutta la programmazione di sabato 5 dicembre (Di venerdì 4 dicembre 2020) sabato 5 dicembre: cosa ci aspetta questa sera in tv? Su Rai 1 la serata è dedicata al ricordo del musicista Stefano D’Orazio. Su Canale 5 invece, Michelle Hunziker traghetta il suo All Togethe Now nell’olimpo del week end. Ma scopriamo insieme tutta la programmazione canale per canale. I programmi in onda sulla Rai Rai 1 dedica la prima serata al ricordo di Stefano D’Orazio. Ciao Stefano, amico per sempre è un omaggio al musicista scomparso lo scorso 6 novembre. Le testimonianze di amici e colleghi si alterneranno ai momenti più belli dell’ultima esibizione dei Pooh a San Siro, in occasione dei 50 anni di carriera. Il concerto sarà preceduto da un’intervista inedita del batterista durante il suo ultimo tour. Rai 2 dedica la serata alle serie tv più seguite. A partire dalle 21.05, sarà trasmessa la puntata La ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 4 dicembre 2020): cosa ci aspetta questa sera in tv? Su Rai 1 la serata è dedicata al ricordo del musicista Stefano D’Orazio. Su Canale 5 invece, Michelle Hunziker traghetta il suo All Togethe Now nell’olimpo del week end. Ma scopriamo insiemelacanale per canale. I programmi in onda sulla Rai Rai 1 dedica la prima serata al ricordo di Stefano D’Orazio. Ciao Stefano, amico per sempre è un omaggio al musicista scomparso lo scorso 6 novembre. Le testimonianze di amici e colleghi si alterneranno ai momenti più belli dell’ultima esibizione dei Pooh a San Siro, in occasione dei 50 anni di carriera. Il concerto sarà preceduto da un’intervista inedita del batterista durante il suo ultimo tour. Rai 2 dedica la serata alle serie tv più seguite. A partire dalle 21.05, sarà trasmessa la puntata La ...

ItalianAirForce : Per la 1^ volta assieme in tutta la loro potenza! Missione addestrativa di #oggi: un F-35A ed un F-35B dell’… - francescacheeks : Oggi è il #WorldAIDSDay, giornata mondiale contro l'AIDS. Quello che stiamo vivendo richiama quotidianamente tutta… - BeppeSala : Oggi a Palazzo Marino bandiera civica a mezz'asta in segno di lutto per le vittime di femminicidio, iniziativa lanc… - EEvienia : RT @lamonicamaggi: Oggi giornatona! A Riano, paese dove vive la libraia felice, sono nati due nuovi punti Pagine Viaggianti: lo studio psic… - CCanadese : Ed ecco la consueta anteprima della vignetta di Ynot, guardatela tutta qua: -

Ultime Notizie dalla rete : Oggi tutta Acate, Vittoria e Comiso: da oggi zone gialle come tutta la Sicilia ragusah24.it Beppe Grillo affonda il Mes: "Strumento inadatto e inutile"

Roma, 4 dicembre 2020 - Tora a farsi sentire Beppe Grillo nel dibattito politico ialiano. E scaglia una bordata contro il Mes che da settimane sta agitando le acque all'interno della maggioranza (tra ...

Il Mose e l’atroce beffa del Coronavirus: Venezia è all’asciutto ma i negozi sono vuoti

Dopo quasi trent’anni, con le paratoie alzate, i veneziani immaginavano un ritorno definitivo alla normalità, senza più acqua alta. Invece, la pandemia ha di nuovo stravolto il quotidiano ...

Roma, 4 dicembre 2020 - Tora a farsi sentire Beppe Grillo nel dibattito politico ialiano. E scaglia una bordata contro il Mes che da settimane sta agitando le acque all'interno della maggioranza (tra ...Dopo quasi trent’anni, con le paratoie alzate, i veneziani immaginavano un ritorno definitivo alla normalità, senza più acqua alta. Invece, la pandemia ha di nuovo stravolto il quotidiano ...