Niente Messa di Natale a mezzanotte? A Genova la benedizione è in diretta su Youtube

GENOVA – "A mezzanotte sai che io ti pensero'…canta una canzone storica. A mezzanotte suonero' le campane a festa, a mezzanotte, in una chiesa vuota, scendero' davanti al presepe, a mezzanotte saro' sul piazzale della chiesa a dare la benedizione della notte di Natale. A mezzanotte, faro' un gesto particolare per questo Natale cosi' segnato da tutto questo. In collegamento su Youtube, chi vorra', ci uniremo". E' l'iniziativa lanciata da don Valentino Porcile, sacerdote genovese molto attivo sui social network e parroco della Santissima Annunziata di Sturla.

itsarebelthing1 : Sto ascoltando 'niente di speciale' e mi sono messa a piangere nel mentre abbraccio l'anta della porta - rami_piu_smocci : #Meloni come siete organizzati per la Messa** di Natale ??? ** qui per Messa si intende il rito Cattolico. nient… - camon68 : @il_nordico Io pure, troppe contraddizioni nel dpcm, messa alle 20( cosa cambia?) All'estero si, tra comuni no (?)… - anna30048679 : @iannetts70 Ci fanno girare nel raggio di 50km(Roma) ma non a 500mt. Fanno entrare e uscire stranieri mentre agli… - MarzottoMichele : RT @AntonioSocci1: Se stai in un Comune di 3000 abit. e a Natale vuoi salutare i parenti nel Comune limitrofo gli #spostamenti sono vietati… -

Nessun saggio dimostrativo, nessuna scolaresca e niente pubblico. Solo la deposizione della corona e la santa messa, alla presenza del Prefetto e delle prinicipali autorità. Cancellato anche il consue ...

