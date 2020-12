Neve su Roma a dicembre? Solo un sogno, ma è già successo (Di venerdì 4 dicembre 2020) L’inverno è appena iniziato ed il sogno di molti appassionati meteo è vedere cadere la Neve, specie laddove è un evento raro. A Roma la Neve non si vede certo tutti gli anni, anche se nell’inverno di tre anni fa una nevicata tardiva è avvenuta alla fine di febbraio. Le condizioni adatte per la Neve in pianura o sulle coste si realizzano molto raramente a dicembre, almeno su molte aree del Centro-Sud e sulle Isole Maggiori. Qui l’inverno più crudo e le condizioni più favorevoli alla Neve sono tra gennaio e febbraio. I mesi più propizi alla Neve su Roma sono certamente rappresentati da gennaio e febbraio, mentre la Neve a dicembre risulta un assoluta rarità, almeno se andiamo a vedere quanto ... Leggi su meteogiornale (Di venerdì 4 dicembre 2020) L’inverno è appena iniziato ed ildi molti appassionati meteo è vedere cadere la, specie laddove è un evento raro. Alanon si vede certo tutti gli anni, anche se nell’inverno di tre anni fa una nevicata tardiva è avvenuta alla fine di febbraio. Le condizioni adatte per lain pianura o sulle coste si realizzano molto raramente a, almeno su molte aree del Centro-Sud e sulle Isole Maggiori. Qui l’inverno più crudo e le condizioni più favorevoli allasono tra gennaio e febbraio. I mesi più propizi allasusono certamente rappresentati da gennaio e febbraio, mentre larisulta un assoluta rarità, almeno se andiamo a vedere quanto ...

gianni_botta : @tizianacampodon Tiziana, io amo questo tempo in questo periodo come i colori della primavera ed il caldo dell'esta… - Sicilianodoc7 : @Daje77 ma che dici, Roma la neve? - zorzelix : immaginatevi se anche a roma veniva la neve, tutti a prendersi a palle di neve, che figata ce lo meritavamo #gfvip - igolmar : @Potito40709597 @SciroccatoS A Roma solo 2 cm di neve??? - quellogay : @fabritaara Vieni a Roma e vengo io dove stai tu! Non te la meriti la neve?? -