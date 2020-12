Nettuno. ‘Se non paghi te faccio uscì la m…da dalla bocca’: così gli uomini di Michele Senese minacciavano due ristoratori (Di venerdì 4 dicembre 2020) Non era solo il “capo indiscusso della malavita romana”, “…il capo di Roma!” “…il boss della Camorra romana!”, quello che “Comanda tutto lui!” nella Capitale: Michele Senese, arrestato insieme ad altre 27 persone la mattina del 1° dicembre, gestiva gli “affari” anche nella provincia e non solo, visto che i suoi tentacoli si estendevano ad Aprilia e in altre località del Lazio. Una particolare “affezione” veniva data al territorio di Nettuno, dove i Senese, anche attraverso i loro sodali, erano ormai padroni della città. Un’associazione di stampo mafioso “operante su Roma e nel Lazio, che si avvale della forza di intimidazione derivante dal vincono associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti di traffico di sostanze stupefacenti”. Ma ci sono anche le estorsioni, le ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 4 dicembre 2020) Non era solo il “capo indiscusso della malavita romana”, “…il capo di Roma!” “…il boss della Camorra romana!”, quello che “Comanda tutto lui!” nella Capitale:, arrestato insieme ad altre 27 persone la mattina del 1° dicembre, gestiva gli “affari” anche nella provincia e non solo, visto che i suoi tentacoli si estendevano ad Aprilia e in altre località del Lazio. Una particolare “affezione” veniva data al territorio di, dove i, anche attraverso i loro sodali, erano ormai padroni della città. Un’associazione di stampo mafioso “operante su Roma e nel Lazio, che si avvale della forza di intimidazione derivante dal vincono associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti di traffico di sostanze stupefacenti”. Ma ci sono anche le estorsioni, le ...

