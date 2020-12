Medico a un paziente Covid: "Tra dieci minuti muori” (Di venerdì 4 dicembre 2020) Martina Piumatti Orrore all'ospedale Moscati di Taranto. Sette denunce per furti, maltrattamenti di pazienti e prove video cancellate. Indaga la procura Dai maltrattamenti dei pazienti ai furti ai defunti. Dopo le denunce dei parenti delle vittime, l’ospedale Moscati di Taranto finisce sotto indagine. E quello che emerge è uno scenario a dir poco inquietante. Sarebbero almeno sette gli episodi che, come riporta La Repubblica, riguardano pazienti dell’ospedale di Taranto morti dopo giorni senza assistenza e in condizioni di ricovero inadeguate. Spuntano anche furti di telefoni e oggetti di valore, come fedi e collane, mai riconsegnati ai parenti dei pazienti deceduti. Non solo. Ci sarebbero, a detta dei parenti, delle prove video girate nei reparti e poi cancellate dai cellulari dei pazienti. Episodi smentiti dall'Asl che, però, ammette la carenza di comunicazione tra ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 4 dicembre 2020) Martina Piumatti Orrore all'ospedale Moscati di Taranto. Sette denunce per furti, maltrattamenti di pazienti e prove video cancellate. Indaga la procura Dai maltrattamenti dei pazienti ai furti ai defunti. Dopo le denunce dei parenti delle vittime, l’ospedale Moscati di Taranto finisce sotto indagine. E quello che emerge è uno scenario a dir poco inquietante. Sarebbero almeno sette gli episodi che, come riporta La Repubblica, riguardano pazienti dell’ospedale di Taranto morti dopo giorni senza assistenza e in condizioni di ricovero inadeguate. Spuntano anche furti di telefoni e oggetti di valore, come fedi e collane, mai riconsegnati ai parenti dei pazienti deceduti. Non solo. Ci sarebbero, a detta dei parenti, delle prove video girate nei reparti e poi cancellate dai cellulari dei pazienti. Episodi smentiti dall'Asl che, però, ammette la carenza di comunicazione tra ...

