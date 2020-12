L’Università di Perugia inviò a Suarez l’esame cinque giorni prima Suarez voleva farlo on line

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 4 dicembre 2020)di. Ecco alcuni estratti degli atti della Procura di. Afu inviatoavrebbe voluto sostenerlo one non presentarsi a. Paratici contatta Olivieri. Ricordiamo che è coinvolta anche la ministra De Micheli che è corsa in aiuto di Paratici suo amico di infanzia. L'articolo ilNapolista.