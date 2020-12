La folle idea di una tassa patrimoniale | sarebbe il colpo di grazia al ‘ceto medio’!

Leggi su freeskipper

(Di venerdì 4 dicembre 2020) di Redazione. La splendida ‘ideona’ della, così come è stata concepita da pezzi del governo giallorosso, è una. Far confluire nel monteanche quanto depositato in banca significa andare are per ben due volte i guadagni degli italiani, visto e considerato che lo stipendio viene accreditato su quello stesso conto