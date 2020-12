Juventus, esame Suarez; avviso di garanzia per Paratici: la nota del club (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il Chief Football Officer della Juventus Fabio Paratici ha ricevuto un avviso di garanzia nel corso delle indagini nel corso delle indagini sull’esame di Luis Suarez La Juventus, con un comunicato ufficiale, ha reso noto che il Chief Football Officer Fabio Paratici è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Perugia nel corso della indagini riguardanti l’esame di italiano sostenuto da Luis Suarez presso l’’Università per Stranieri di Perugia. IL COMUNICATO – «Juventus Football club conferma che in data odierna è stata notificata a Fabio Paratici un’Informazione di garanzia e sul diritto di difesa. Il reato ipotizzato dalla Procura ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il Chief Football Officer dellaFabioha ricevuto undinel corso delle indagini nel corso delle indagini sull’di LuisLa, con un comunicato ufficiale, ha reso noto che il Chief Football Officer Fabioè stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Perugia nel corso della indagini riguardanti l’di italiano sostenuto da Luispresso l’’Università per Stranieri di Perugia. IL COMUNICATO – «Footballconferma che in data odierna è stata notificata a Fabioun’Informazione die sul diritto di difesa. Il reato ipotizzato dalla Procura ...

ZZiliani : “La #Juventus non ha organizzato l’esame di #Suarez. Non sussiste alcun rischio di responsabilità per la Società”.… - ZZiliani : + + + + + + + + + ULTIMORA + + + + + + + + + #Juventus F.C. comunica che al processo per l'esame farsa di #Suarez… - tancredipalmeri : Non ho elementi per dire se la Juventus sia colpevole o innocente sul caso dell’esame di Suarez, lo stabiliranno le… - Livia_DiGioia : RT @ZZiliani: + + + + + + + + + ULTIMORA + + + + + + + + + #Juventus F.C. comunica che al processo per l'esame farsa di #Suarez si present… - Giovanni1962RM : RT @ZZiliani: Se la giustizia sportiva riesce nell’impresa di assolvere la #Juventus dopo una cosa così (“esame farsa”, “domande e voto pre… -