Il Governo ascolti la Covid Generation

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Sembra paradossale. Parlare di nuove generazioni, in era di coronavirus, ci rimanda automaticamente a evocazioni come discoteche, aperitivi, assembramenti, movida. Dunque termini di significato negativo, appiccicati come etichette, tout court, alle dissennate nuove generazioni accusate di egoismo esistenziale, imprudente senso di responsabilità verso se stessi e verso glia altri. In sostanza tutto ciò che sino a inizio d’anno fenomeni esistenziali quali le manifestazioni di gioia, di socialità, di scambio comunicativo, di divertimento, di romanticismo, assumevano un carattere positivo, espressione di vitalità esistenziale, in era dicambiano letteralmente di segno per rientrare nella sfera della negatività e della sconsideratezza. Coloro che muovono gli interessi di mercato e politici e che hanno spinto i giovani, e non solo loro, a sciogliere i vincoli del ...