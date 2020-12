Harry Potter: Daniel Radcliffe svela come ha fatto a rompere così tante bacchette (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il protagonista della saga di Harry Potter, Daniel Radcliffe, ha raccontato di come è riuscito a rompere numerose bacchette durante la lavorazione dei film, svelando una sua particolare abitudine. Durante la realizzazione della saga di Harry Potter, il protagonista Daniel Radcliffe ha utilizzato un numero enorme di bacchette, per colpa di una sua strana abitudine che causava la rottura delle stesse ogni volta che ne usava una nuova. Recentemente ospitato per un'intervista nel programma Yotube Hot Ones, Daniel Radcliffe ha confermato di aver rotto tante bacchette durante tutti gli anni a cui ha lavorato ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il protagonista della saga di, ha raccontato diè riuscito anumerosedurante la lavorazione dei film,ndo una sua particolare abitudine. Durante la realizzazione della saga di, il protagonistaha utilizzato un numero enorme di, per colpa di una sua strana abitudine che causava la rottura delle stesse ogni volta che ne usava una nuova. Recentemente ospitato per un'intervista nel programma Yotube Hot Ones,ha confermato di aver rottodurante tutti gli anni a cui ha lavorato ...

