Grande Fratello Vip 5: Francesco Oppini dirà addio alla casa stasera in diretta? (Di venerdì 4 dicembre 2020) stasera il Grande Fratello Vip 5 potrebbe perdere Francesco Oppini: il figlio di Alba Parietti sembra pronto a lasciare il reality dopo una telefonata con la madre. Francesco Oppini lascia il Grande Fratello Vip 5? stasera i concorrenti dovranno comunicare la decisione dopo la scelta di Mediaset di prolungare il programma fino al prossimo febbraio. La casa di Cinecittà potrebbe perdere stasera uno dei concorrenti più amati del Grande Fratello Vip 5: Francesco Oppini potrebbe abbandonare la casa di Cinecittà, forse stasera stessa o al massimo lunedì prossimo. La decisione di ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 4 dicembre 2020)ilVip 5 potrebbe perdere: il figlio di Alba Parietti sembra pronto a lasciare il reality dopo una telefonata con la madre.lascia ilVip 5?i concorrenti dovranno comunicare la decisione dopo la scelta di Mediaset di prolungare il programma fino al prossimo febbraio. Ladi Cinecittà potrebbe perdereuno dei concorrenti più amati delVip 5:potrebbe abbandonare ladi Cinecittà, forsestessa o al massimo lunedì prossimo. La decisione di ...

QuiMediaset_it : La programmazione di #Canale5 a #dicembre #GFVIP: tre nuove puntate in onda per 3 venerdì consecutivi, il 4, l’11 e… - RutaAllTheWay : RT @RebsRebssss: 'Ma perché te volevi vincere il grande fratello?' 'No' 'E ALLORA CHE MINCHIA TE NE FREGA' MTR SEI VITA ? #GFVIP - 1DFivePromises : RT @103puntifelici: Il grande fratello per me sono loro. È Tommaso che balla sul tavolo, Francesco con i boccoli, Pierpaolo con il codino,… - RebsRebssss : 'Ma perché te volevi vincere il grande fratello?' 'No' 'E ALLORA CHE MINCHIA TE NE FREGA' MTR SEI VITA ? #GFVIP - RickyGol22 : RT @xharrysfalls: Il grande fratello quest'anno è come quella serie che doveva finire alla terza stagione ma è arrivata alla decima ed ora… -