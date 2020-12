Ginevra | la gavetta senza i palchi | le opportunità dei no e del digitale

Leggi su wired

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Riesce a dipingere paesaggi musicali, quelli di Milano, dove vive (anche se è originaria di Torino), in cui si mescolano le atmosfere dei Massive Attack, di James Blake e degli XX. Il merito è anche dei suoi produttori, Francesco e Marco Fugazza. In Metropoli, il secondo ep diLubrano, classe 1993, per Asian Fake/Sony Music, racconta le emozioni e le relazioni urbane, traccia i confini di un viaggio notturno che, dalle strade della città, ha come destinazione Marte. Un piccolo labirinto fatto di sentimenti contrastanti e riflessioni, il percorso interiore che ognuno di noi fa ogni giorno da quando si sveglia fino a quando si addormenta, sul mezzo di trasporto che preferisce. Questo è per la cantautrice l’esdi essere giovani, sognatori, costretti al confronto con l’ambiente urbano. E ora che “la città sembra in letargo” – come racconta a ...