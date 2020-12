Giampaolo: “Nel derby servirà tanta organizzazione. E’ dura vedere la tua squadra dal divano di casa” (Di venerdì 4 dicembre 2020) Marco Giampaolo, tecnico del Torino, alla vigilia del derby della Mole contro la Juventus, ha parlato ai microfoni di Torino Channel. Queste alcune delle sue dichiarazioni: “Sono stato distante dalla squadra negli ultimi giorni, ma non emotivamente. Sono stato asintomatico i primi due giorni, poi ho avuto dei sintomi e ancora mi porto dietro qualche sintomatologia. Posso dire che 20 giorni a casa è pesante, avevo sempre gli occhi fissi sul video. Ho lavorato tanto, visto tante partite nostre e degli avversari. I miei collaboratori sono stati bravi a dare continuità alla programmazione, ill mio staff è preparato è molto da vendere. La cosa più pesante è guardare la tua squadra dal divano di casa. Questo Torino è migliorato, migliora sempre di più e nelle prestazioni c’è stato un crescendo. Il ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 4 dicembre 2020) Marco, tecnico del Torino, alla vigilia deldella Mole contro la Juventus, ha parlato ai microfoni di Torino Channel. Queste alcune delle sue dichiarazioni: “Sono stato distante dallanegli ultimi giorni, ma non emotivamente. Sono stato asintomatico i primi due giorni, poi ho avuto dei sintomi e ancora mi porto dietro qualche sintomatologia. Posso dire che 20 giorni a casa è pesante, avevo sempre gli occhi fissi sul video. Ho lavorato tanto, visto tante partite nostre e degli avversari. I miei collaboratori sono stati bravi a dare continuità alla programmazione, ill mio staff è preparato è molto da vendere. La cosa più pesante è guardare la tuadaldi casa. Questo Torino è migliorato, migliora sempre di più e nelle prestazioni c’è stato un crescendo. Il ...

