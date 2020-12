FIFA 21: SBC Lucas Moura TOTGS – Requisiti e Soluzioni (Di venerdì 4 dicembre 2020) Electronic Arts ha comunicato che è ora disponibile la Sfida Creazione Rosa che permette di sbloccare la versione TOTGS di Lucas Moura per la modalità FIFA 21 Ultimate team. La carta in questione viene assegnata ai giocatori che si sono contraddistinti per le loro prestazioni nella fase a gironi della UEFA Champions League e della UEFA Europa League. Potete riscattare la carta TOTG del centrocampista brasialiano del Tottenham completando la SBC dedicata disponibile in FUT 21. Requisiti SBC Lucas Moura TOTGS Spurs Min. 1 giocatore/i proveniente/i da: Tottenham Valutazione squadra min.: 84 Intesa di squadra min.: 75 Brasile Min. 1 giocatore/i proveniente/i da: Brasile Valutazione squadra min.: 85 Intesa di squadra min.: 70 Premier ... Leggi su fifaultimateteam (Di venerdì 4 dicembre 2020) Electronic Arts ha comunicato che è ora disponibile la Sfida Creazione Rosa che permette di sbloccare la versionediper la modalità21 Ultimate team. La carta in questione viene assegnata ai giocatori che si sono contraddistinti per le loro prestazioni nella fase a gironi della UEFA Champions League e della UEFA Europa League. Potete riscattare la carta TOTG del centrocampista brasialiano del Tottenham completando la SBC dedicata disponibile in FUT 21.SBCSpurs Min. 1 giocatore/i proveniente/i da: Tottenham Valutazione squadra min.: 84 Intesa di squadra min.: 75 Brasile Min. 1 giocatore/i proveniente/i da: Brasile Valutazione squadra min.: 85 Intesa di squadra min.: 70 Premier ...

Andiamo a scoprire la miglior squadra possibile formata da giocatori della Serie A che potete mettere insieme su FUT in FIFA 21.

