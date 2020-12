Dpcm, Fontana non ci sta: 'Il Natale è famiglia, così si ferma la nostra festa più importante' (Di venerdì 4 dicembre 2020) Roma chiama, Milano risponde. Il presidente di regione Lombardia, Attilio Fontana, si schiera apertamente - di nuovo - contro le scelte dell'esecutivo. L'ultimo terreno di battaglia, come già ... Leggi su milanotoday (Di venerdì 4 dicembre 2020) Roma chiama, Milano risponde. Il presidente di regione Lombardia, Attilio, si schiera apertamente - di nuovo - contro le scelte dell'esecutivo. L'ultimo terreno di battaglia, come già ...

mister_ricci : #Fontana ha capito al volo: se la #Lombardia diventa zona gialla i lombardi possono andare in altre regioni in zona… - QuotidianPost : Fontana: “Rischiamo una nuova fuga dal Nord” - WiAnselmo : Nuovo Dpcm, Fontana lancia l'allarme: '19/20 dicembre rischio fuga dal Nord al Sud' - Mediagol : Nuovo Dpcm, Fontana lancia l'allarme: '19/20 dicembre rischio fuga dal Nord al Sud' - AnnaAP304 : Signor #Fontana che teme uno spostamento di massa da Nord a Sud a metà dicembre, faccia in modo che non accada, ché… -