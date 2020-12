Covid, trend stabile in Campania ma altri 85 decessi comunicati (Di venerdì 4 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Si mantiene stabile il trend in Campania per quanto riguarda i positivi in Regione. L’Unità di Crisi ha comunicato 1.651 nuovi casi (1.516 asintomatici e 135 sintomatici), a fronte di 18.733 tamponi processati. Sono oltre duemila i guariti ma il dato preoccupante riguarda ancora una volta i decessi. Sono infatti stati comunicati altri 85 morti che portano il totale a 1.903. Questo il bollettino di oggi: Positivi del giorno: 1.651 di cui: Asintomatici: 1.516 Sintomatici: 135Tamponi del giorno: 18.733 Totale positivi: 162.220 Totale tamponi: 1.658.601 ?Deceduti: 85 (*) Totale deceduti: 1.903 Guariti: 2.284 Totale guariti: 58.461 * 42 deceduti nelle ultime 48 ore e 43 deceduti in precedenza ma registrati ieri? ?Report posti letto su ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 4 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Si mantieneilinper quanto riguarda i positivi in Regione. L’Unità di Crisi ha comunicato 1.651 nuovi casi (1.516 asintomatici e 135 sintomatici), a fronte di 18.733 tamponi processati. Sono oltre duemila i guariti ma il dato preoccupante riguarda ancora una volta i. Sono infatti stati85 morti che portano il totale a 1.903. Questo il bollettino di oggi: Positivi del giorno: 1.651 di cui: Asintomatici: 1.516 Sintomatici: 135Tamponi del giorno: 18.733 Totale positivi: 162.220 Totale tamponi: 1.658.601 ?Deceduti: 85 (*) Totale deceduti: 1.903 Guariti: 2.284 Totale guariti: 58.461 * 42 deceduti nelle ultime 48 ore e 43 deceduti in precedenza ma registrati ieri? ?Report posti letto su ...

