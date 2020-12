Coronavirus, l’indice Rt cala a 0,91. Il monitoraggio Iss: «Dati incoraggianti, ma la pressione sugli ospedali resta elevata» (Di venerdì 4 dicembre 2020) Continua a calare l’indice Rt relativo alla trasmissibilità del Coronavirus in Italia. Nel periodo 11-24 novembre, il dato calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,91. Lo rileva la bozza del monitoraggio settimanale dell’Iss e del ministero della Salute. l’indice Rt è inferiore a 1 in 16 tra Regioni e Province autonome. Inoltre, per la seconda settimana consecutiva, l’incidenza dei casi negli ultimi 14 giorni è diminuita. «Si osserva una riduzione generale del rischio complessivo, con la maggior parte delle Regioni e Province Autonome a rischio moderato e, per la prima volta dopo sette settimane, due a rischio basso», spiega il report. Rt, cos’è e come si calcola l’indice di contagio del Coronavirus Ecco l’indice Rt nelle varie Regioni e ... Leggi su open.online (Di venerdì 4 dicembre 2020) Continua areRt relativo alla trasmissibilità delin Italia. Nel periodo 11-24 novembre, il dato calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,91. Lo rileva la bozza delsettimanale dell’Iss e del ministero della Salute.Rt è inferiore a 1 in 16 tra Regioni e Province autonome. Inoltre, per la seconda settimana consecutiva, l’incidenza dei casi negli ultimi 14 giorni è diminuita. «Si osserva una riduzione generale del rischio complessivo, con la maggior parte delle Regioni e Province Autonome a rischio moderato e, per la prima volta dopo sette settimane, due a rischio basso», spiega il report. Rt, cos’è e come si calcoladi contagio delEccoRt nelle varie Regioni e ...

acquarius102 : @robersperanza @F_Boccia @GiuseppeConteIT La Puglia ha un indice di contagiosità di 8 punti superiore al dato nazio… - Claudio21889225 : RT @iMagazineTwit: #Coronavirus, cala in #FVG l'indice Rt. @M_Fedriga: 'Non abbassiamo la guardia' ?? - romasulweb : Coronavirus Roma, nel Lazio indice Rt sotto l'1: i pazienti nelle terapie intensive però aumentano - EMarcovich : RT @il_piccolo: #Coronavirus In #Fvg l’indice di contagio scende sotto quota 1: giallo o arancione, oggi a Roma il verdetto - romatoday : Coronavirus Roma, nel Lazio indice Rt sotto l'1: i pazienti nelle terapie intensive però aumentano… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus l’indice Covid Lombardia, indice contagi può risalirei: il grafico dell'Rt Corriere Milano