Conte in tv non si regge più. La sua fuffa scatena la rabbia degli italiani (Di venerdì 4 dicembre 2020) Roma, 4 dic – Giuseppe Conte va in onda a reti unificate e parla di un governo e di un Paese che non esistono. Nella sua narrazione i suoi ministri sono i migliori del mondo, le riforme sono dietro l'angolo, sul Recovery fund l'Italia non è affatto indietro, la curva dei contagi è sotto controllo, la maggioranza è unita e la parola "rimpasto" lo fa "rabbrividire". A sentire il premier, insomma, va tutto benissimo. Uno show a base di fuffa, rigore e sparate roboanti Eppure, la vita sociale è azzerata, la sera è tutto chiuso, così come i cinema e i teatri, i musei e le mostre. La movida è vietata, non ci sono assembramenti (se non per fare shopping). Nelle regioni rosse di fatto c'è il lockdown. E come se non bastasse il Dpcm di Natale impone un ulteriore giro di vite, vietando praticamente di festeggiare. Con il lockdown nazionale a Natale, Santo ...

