“Complimenti per il nome!”. Chiara Ferragni e Fedez, spunta il nome della sorellina di Leone. E sul web è panico (Di venerdì 4 dicembre 2020) Chiara Ferragni gioca con Leone, poi si lascia sfuggire il nome femminile. I fan: “Ecco come si chiamerà sua figlia”. L’imprenditrice digitale ha condiviso un video su Instagram che ha fatto immediatamente il giro del web. Secondo i suoi follower, infatti, avrebbe spoilerato il nome della bimba in arrivo. Ma andiamo con ordine. Nel filmato, Leone si “allena” a diventare fratello maggiore. Il piccolo gioca con una bambola in passeggino, svegliandola e mettendola a dormire. Durante il gioco, però, la bambola cade e interviene Chiara Ferragni: “Povera Rachele”. Immediati i commenti dei fan: “La sorellina si chiamerà Rachele”. E ancora: “Che bel nome avrà la sorellina di ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 4 dicembre 2020)gioca con, poi si lascia sfuggire ilfemminile. I fan: “Ecco come si chiamerà sua figlia”. L’imprenditrice digitale ha condiviso un video su Instagram che ha fatto immediatamente il giro del web. Secondo i suoi follower, infatti, avrebbe spoilerato ilbimba in arrivo. Ma andiamo con ordine. Nel filmato,si “allena” a diventare fratello maggiore. Il piccolo gioca con una bambola in passeggino, svegliandola e mettendola a dormire. Durante il gioco, però, la bambola cade e interviene: “Povera Rachele”. Immediati i commenti dei fan: “Lasi chiamerà Rachele”. E ancora: “Che belavrà ladi ...

gianluigibuffon : Bella vittoria! ?? Complimenti per il tuo primo gol in bianconero @federicochiesa ! #JuveDynamo - myrtamerlino : Quindi non volete fare il #VaccinoAntiCovid, ma vorreste fare il tampone rapido per partecipare alle tavolate di… - LuigiBrugnaro : 300 anni del Caffè #Florian: orgoglioso e felice di questo #francobollo che raffigura uno dei locali più famosi di… - pollo925 : @Pinettagobba83 Complimenti per gli occhi,hanno il colore del mare limpido,eccezionali,mi sono innamorato!?? - MeMb90 : Buongiorno buona giornata a tutti . Purtroppo il governo ci priva di tutto, anche di vedere i nostri cari per le f… -

Ultime Notizie dalla rete : “Complimenti per Obama, le pagelle (spietate): Sarkozy è un «gallo», Putin un «boss» Corriere della Sera