Ecco chi è Csaba Dalla Zorza, età, carriera e vita privata del giudice di Cortesie per gli Ospiti Csaba Dalla Zorza è una scrittrice, redattrice e autrice, nota soprattutto per essere giudice nei programmi Cortesie per gli Ospiti, Cuochi e Fiamme e Bake Off Italia. È nata a Milano il 5 settembre 1970, a Milano. Ha un nome maschile perché il padre era convinto che sarebbe stato un maschio, lo ha scelto in onore del ciclista ungherese Csaba Szekerest. Csaba Dalla Zorza ha vissuto a Londra, Tokio e Parigi, all'inizio studiava per diventare redattrice e autrice, ...

