Case di riposo in emergenza affetti A Calcio un tunnel per abbracci sicuri

Una parte di cellophane permetterà il contatto fisico in sicurezza. Da ieri al «Don Palla» di Piazza Brembana colloqui attraverso il plexiglass.

Il coronavirus continua a mietere vittime nel Ferrarese. Al già lungo e triste elenco si aggiungono altri sei decessi. Tre vittime provengono dai cluster delle case di riposo, in particolare dalla res ...

Prima stanza degli abbracci in Lombardia, il contatto con i propri cari in piena sicurezza

Si chiama 'Tunnel degli abbracci', la struttura gonfiabile montata nella casa di riposo di Seniga (Brescia) che consentirà agli ospiti di avere un contatto con i familiari che non vedono da tempo a ca ...

