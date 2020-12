Atletico Madrid, Suarez è guarito dal Covid-19 (Di venerdì 4 dicembre 2020) Luis Suarez è guarito dal Covid-19 ed è tornato nella lista dei convocati dell’Atletico Madrid Mentre torna agli onori della cronaca il caso dell’esame per il passaporto all’Università di Perugia, Luis Suarez è guarito dal Covid-19. L’attaccante dell’Atletico Madrid, che ha saltato le partite contro Barcellona, Valencia e Bayern Monaco a causa della positività al virus è ora pronto a tornare in campo. Diego Simeone lo ha immediatamente inserito nella lista dei convocati e Suarez potrà giocare la partita di campionato contro il Valladolid. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 4 dicembre 2020) Luisdal-19 ed è tornato nella lista dei convocati dell’Mentre torna agli onori della cronaca il caso dell’esame per il passaporto all’Università di Perugia, Luisdal-19. L’attaccante dell’, che ha saltato le partite contro Barcellona, Valencia e Bayern Monaco a causa della positività al virus è ora pronto a tornare in campo. Diego Simeone lo ha immediatamente inserito nella lista dei convocati epotrà giocare la partita di campionato contro il Valladolid. Leggi su Calcionews24.com

ennejuve : rischiamo la retrocessione per aver favorito l'attaccante dell'Atletico Madrid nell'ottenimento del passaporto ital… - AfacciaA : @FabRavezzani Sono arrivati a dire che Suarez era a Perugia per conto suo. Ambiva a parlare italiano... Per trasfer… - defracri : @LuisSuarez9 @Atleti In Italia sei un ricercato ...hanno dato colpa alla Juve perché ti sei trasferito all'atletico Madrid - OrnelloA : @furini1 caro Furini come hai sentito, Recoba aveva il cartellino falso, Suarez è dell'Atletico Madrid. Morire te c… - CrackFriday : Cedo corso rapido di lingua 'Impara l'italiano in 45 minuti' di Paratici Cherubini De Michelis Edizioni Ateneo di… -