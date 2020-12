“A Natale non dimentichiamo i cristiani stretti tra persecuzione e povertà” (Di venerdì 4 dicembre 2020) L’assistenza legale per le famiglie, spesso povere e senza nessun tipo di istruzione, delle ragazze cristiane che in Pakistan vengono rapite per essere date in sposa a uomini musulmani che le costringono a convertirsi. “Il sostegno ai sacerdoti che ogni giorno, in Nigeria, rischiano di essere uccisi o sequestrati per ottenere un riscatto. Le bibbie InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 4 dicembre 2020) L’assistenza legale per le famiglie, spesso povere e senza nessun tipo di istruzione, delle ragazze cristiane che in Pakistan vengono rapite per essere date in sposa a uomini musulmani che le costringono a convertirsi. “Il sostegno ai sacerdoti che ogni giorno, in Nigeria, rischiano di essere uccisi o sequestrati per ottenere un riscatto. Le bibbie InsideOver.

juventusfc : A Natale, alcune cose non cambiano mai. ?? Step 1: le TRADIZIONI! ?? ?? ?? ?? @AlvaroMorata è pronto, MA... ?? La vo… - myrtamerlino : Quindi non volete fare il #VaccinoAntiCovid, ma vorreste fare il tampone rapido per partecipare alle tavolate di… - marcodimaio : Poche ore al nuovo #Dpcm che, visto l’andamento del contagio in costante miglioramento, allenterà alcune misure. Lo… - Yi_Benevolence : RT @mgmaglie: L'amico @GioSallusti'Non posso fare il Natale con i miei genitori,far vedere loro i nipoti,stanno in un altro Comune,4 curve… - UnaCumberbitch : RT @blinkhbdl: “ci stanno rubando il natale” fra c’è una pandemia globale in atto non il grinch per cortesia basta -

Ultime Notizie dalla rete : Natale non Decreto Natale: stop agli spostamenti tra regioni dal 21 dicembre al 6 gennaio la Repubblica Nuovo Dpcm, tutte le misure: vietati gli spostamenti, coprifuoco e Natale e Capodanno blindati

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha illustrato in conferenza stampa le misure contenute nel nuovo Dpcm: “Arriva il Natale.

"Quanta tristezza I regali? Il 24 sera"

"Dodici minuti di macchina e due comuni a separarci, linee immaginarie che si sono manifestate in tutta la loro solidità nell’ultimo mese". Lei è Elisa Paterna, 24 anni di Firenze, e lui è il fidanzat ...

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha illustrato in conferenza stampa le misure contenute nel nuovo Dpcm: “Arriva il Natale."Dodici minuti di macchina e due comuni a separarci, linee immaginarie che si sono manifestate in tutta la loro solidità nell’ultimo mese". Lei è Elisa Paterna, 24 anni di Firenze, e lui è il fidanzat ...