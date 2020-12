Vaccini: Chi ha avuto il Covid deve farlo? (Di giovedì 3 dicembre 2020) Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell’Istituto Spallanzani, infettivologo del Comitato tecnico scientifico, è intervenuto a Radio anch’io, chiarendo: “Chi ha già avuto il Covid non si deve vaccinare perché ha degli anticorpi naturali“. E chiarisce che “Semmai si dovrà controllare il livello di anticorpi e quando questi dovessero scendere si può considerare una vaccinazione”, ha spiegato Ippolito. Quali soggetti hanno la priorità? “Al momento è opportuno che chi ha avuto la malattia non si Vaccini. Sarà opportuno farlo solo una volta che avremo dati su questo sottogruppo di soggetti. In ogni caso questi pazienti hanno una bassa priorità: è ragionevole supporre che siano protetti da una re-infezione o, almeno, dalle complicanze dell’infezione”, ha chiarito ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 3 dicembre 2020) Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell’Istituto Spallanzani, infettivologo del Comitato tecnico scientifico, è intervenuto a Radio anch’io, chiarendo: “Chi ha giàilnon sivaccinare perché ha degli anticorpi naturali“. E chiarisce che “Semmai si dovrà controllare il livello di anticorpi e quando questi dovessero scendere si può considerare una vaccinazione”, ha spiegato Ippolito. Quali soggetti hanno la priorità? “Al momento è opportuno che chi hala malattia non si. Sarà opportunosolo una volta che avremo dati su questo sottogruppo di soggetti. In ogni caso questi pazienti hanno una bassa priorità: è ragionevole supporre che siano protetti da una re-infezione o, almeno, dalle complicanze dell’infezione”, ha chiarito ...

