Una buona proposta per i cittadini e per la sinistra (Di venerdì 4 dicembre 2020) In un Paese dove il 20% della popolazione detiene il 67,7% della ricchezza complessiva lasciando soltanto il 13,3% al restante 60% di cittadini, ci permettiamo di dire no alla patrimoniale, una proposta che porterebbe 18 miliardi di euro nelle casse dello Stato, i quali finanzierebbero i servizi pubblici essenziali, sempre più in crisi per colpa delle privatizzazioni sfrenate. Inoltre, il coronavirus, ha acuito le ingenti differenze economiche, aprendo una strada ad una pandemia sociale, che miete più vittime della crisi … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 4 dicembre 2020) In un Paese dove il 20% della popolazione detiene il 67,7% della ricchezza complessiva lasciando soltanto il 13,3% al restante 60% di, ci permettiamo di dire no alla patrimoniale, unache porterebbe 18 miliardi di euro nelle casse dello Stato, i quali finanzierebbero i servizi pubblici essenziali, sempre più in crisi per colpa delle privatizzazioni sfrenate. Inoltre, il coronavirus, ha acuito le ingenti differenze economiche, aprendo una strada ad una pandemia sociale, che miete più vittime della crisi … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

RobertoBurioni : Un/una collega, con un incarico molto importante, ha appena detto una corbelleria totale sul vaccino anti-COVID. Si… - marattin : Stamattina mi sono confrontato con @NFratoianni, autore della proposta su una nuova tassa patrimoniale. In sei min… - LucasLeiva87 : Una buona prestazione però ancora non abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. Lá prossima settimana abbiamo un’altra… - zazoomblog : Una buona proposta per i cittadini e per la sinistra - #buona #proposta #cittadini #sinistra - FabrizioSorre12 : @VeronelliD @DomaniGiornale Però se si riuscisse a fare una legge tutta proporzionale o tutta maggioritaria potrebb… -

Ultime Notizie dalla rete : Una buona È una buona notizia a far ripartire la nostra vita Avvenire Hong Kong, Wong a ‘Fake’: “Autorità usano ogni scusa per prendersela con gli attivisti”

(LaPresse) – “Qualsiasi irragionevole fake news per le autorità diventa una buona scusa per prendersela con il movimento e con le proteste”. Lo ha detto l’attivista pro-democrazia di Hong Kong Joshua ...

A Livorno ecco 800 mila euro per chi è in difficoltà: «Da usare anche per regali di Natale ai figli» - Il bando

Il Comune sta stampando i buoni spesa da 50 e 20 euro. La consegna a chi rientra nel bando prevista il 15 dicembre ...

(LaPresse) – “Qualsiasi irragionevole fake news per le autorità diventa una buona scusa per prendersela con il movimento e con le proteste”. Lo ha detto l’attivista pro-democrazia di Hong Kong Joshua ...Il Comune sta stampando i buoni spesa da 50 e 20 euro. La consegna a chi rientra nel bando prevista il 15 dicembre ...