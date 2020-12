Ue: Fontana, 'su Recovery Fund coinvolgere enti locali e Regioni, non solo tecnici' (2) (Di giovedì 3 dicembre 2020) (Adnkronos) - Si dovrà "anche fare una valutazione su questa commissione di tecnici", sottolinea Fontana, che ritiene invece che il processo di 'bottom -up', già seguito dalla Regione con il coinvolgimento dei sindaci per il suo piano di rilancio, "sia il più efficiente, e meglio risponde al principio della concretezza". Per il Recovery Fund, "abbiamo prodotto un documento individuando priorità e obiettivi, speriamo che le nostre proposte siano prese in considerazione". Dei fondi europei, la Lombardia "già a inizio 2020 la Regione aveva impegnato la quasi totalità delle risorse sulla programmazione settennale che si conclude quest'anno". La Lombardia "sa dove andare, le sue scelte le ha fatte. C'è ancora quello spirito che l'ha fatta diventare grande e dalla Lombardia passerà la ripresa e il futuro del Paese", ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 3 dicembre 2020) (Adnkronos) - Si dovrà "anche fare una valutazione su questa commissione di", sottolinea, che ritiene invece che il processo di 'bottom -up', già seguito dalla Regione con il coinvolgimento dei sindaci per il suo piano di rilancio, "sia il più efficiente, e meglio risponde al principio della concretezza". Per il, "abbiamo prodotto un documento individuando priorità e obiettivi, speriamo che le nostre proposte siano prese in considerazione". Dei fondi europei, la Lombardia "già a inizio 2020 la Regione aveva impegnato la quasi totalità delle risorse sulla programmazione settennale che si conclude quest'anno". La Lombardia "sa dove andare, le sue scelte le ha fatte. C'è ancora quello spirito che l'ha fatta diventare grande e dalla Lombardia passerà la ripresa e il futuro del Paese", ...

Credo che sarà importante guardare alla prossima programmazione europea e ai fondi che verranno messi a disposizione dell'Ue. Anche in questo caso credo che non si debbano fare delle distribuzioni a p ...

Ma dovremo combattere”. LEGGI ANCHE: Recovery Fund, Fontana annuncia “35 miliardi per la Lombardia”. De Luca: “Vogliono depredare il Sud” Per il presidente della Regione “il meccanismo per consumare ...

